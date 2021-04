Clinique juridique téléphonique gratuite partout au Québec

La 36e Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) aura lieu les 24 et 25 avril, entre 9 h et 16 h, afin de répondre aux questions de la population québécoise.

Durant ces deux jours, des avocats bénévoles seront au bout de la ligne pour donner aux citoyens des conseils juridiques gratuits par téléphone ainsi que de l'information sur les divers modes de prévention et de règlement des différends qui s'offrent à eux.

Une seconde édition axée sur la prévention et la solution des différends

Que ce soit via la conciliation ou la médiation, le recours à la justice participative permet de régler plusieurs problématiques en plus de contribuer au désencombrement du système judiciaire.

En effet, « une solution créative et participative peut s'avérer la meilleure avenue pour régler un conflit, dépendamment de la situation. Les avocats sont des partenaires d'affaires qui peuvent soutenir et orienter une personne vers des solutions adaptées à son cas », a déclaré Me Mylène Lemieux, présidente du JBM.

« Le Barreau du Québec soutient la justice participative qui permet d'économiser temps et argent ainsi que le stress d'une éventuelle comparution en cour. De plus, la justice participative maximise les chances pour les parties d'obtenir un taux de satisfaction élevé quant à la résolution de leur litige », a exprimé le bâtonnier du Québec, Me Paul-Matthieu Grondin.

Le numéro sans frais à composer est le 1 844 779-6232.