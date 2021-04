Saint-Jean-sur-Richelieu : un milieu de vie enrichi par le bénévolat

La Semaine de l’action bénévole 2021 est en cours jusqu'au 24 avril. C’est avec fierté et reconnaissance que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu profite de l’occasion pour remercier les Johannais et Johannaises qui s’impliquent au sein de la communauté.

Le bénévolat est une richesse pour un milieu. Il apporte une bouffée de chaleur humaine, tisse des liens solides entre les citoyens, contribue à briser l’isolement social et améliore la qualité de vie.

Du bénévolat à toute épreuve

Au cours des douze derniers mois, la pandémie de la COVID-19 a mis tout un chacun à rude épreuve. Pourtant, comme jamais, les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu ont su démontrer leur générosité et leur altruisme, indique la municipalité. Les organismes communautaires ont su se réinventer et s’adapter. Le contexte sanitaire n’a rien changé pour les bénévoles. Ils étaient fidèles au rendez-vous avant et ils le sont toujours aujourd’hui.

« Je tiens à saluer et remercier tous les Johananais et Johannaises qui s’impliquent bénévolement au sein de la ville. Vous êtes une richesse pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous contribuez à créer une chaîne humaine de bonté qui enrichit notre milieu de vie. Votre apport, jour à après jour, est extrêmement précieux », souligne le maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante.

Donner, un geste qui fait du bien

Offrir son temps fait du bien autant à l’autre qu’à soi, et il y a aussi d’autres manières de donner au suivant. Vous avez fait le ménage de la maisonnée et désirez que vos biens en bon état soient adéquatement réutilisés? En donnant aux organismes d’ici, vous :

- agissez contre la pauvreté;

- encouragez la participation sociale;

- protégez l’environnement;

- favorisez l’autofinancement des services.

Mentionnons que 128 organismes, issus des secteurs culturels, sociaux et de loisir, sont reconnus par la Ville. Ils offrent des services des plus variés aux citoyens. Les bénévoles y jouent des rôles importants. Que ce soit pour soutenir des employés permanents dans la réalisation de certaines tâches, offrir un service direct à la population ou encore siéger au sein d’un conseil d’administration, des milliers de personnes donnent de leur précieux temps au quotidien.