Reprise des travaux de reconstruction du pont Gouin dès le 26 avril

Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la reprise des travaux de reconstruction du pont Gouin, surplombant le canal de Chambly et la rivière Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à compter du 26 avril prochain.

Les travaux à réaliser cette année consistent globalement en l’aménagement paysager final, la remise en état des lieux de part et d’autre du pont, l’asphaltage final de la 1re Rue et de la 5e Avenue ainsi qu’aux approches du pont, l’aménagement de la piste cyclable du côté du secteur Iberville, le réaménagement du parc Léo-Dugas et la finalisation des interventions sur la structure mobile. L’ensemble de ces travaux devrait s’échelonner jusqu’à la fin de l’été 2021.

Les interventions finales sur la structure mobile seront réalisées à l’automne prochain, notamment en raison des opérations saisonnières de la voie navigable. Les informations concernant les entraves ultérieures reliées au pont mobile seront communiquées en temps opportun.

Entraves à venir

Les 29 et 30 avril ainsi que du 3 au 7 mai 2021, le pont Gouin sera complètement fermé à la circulation, entre 9 h et 15 h. Ces entraves sont nécessaires afin d’effectuer des travaux d’entretien saisonnier, des essais et des inspections au pont mobile ainsi que des interventions sur le trottoir à l’approche du côté du secteur Saint-Jean.

Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements. Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier.