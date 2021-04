Ottawa ne donne pas de délai pour les impôts 

Même si Revenu Québec accorde un délai d’un mois supplémentaire pour faire sa déclaration de revenus pour 2020, le 30 avril 2021 reste la date d’échéance pour celle de l’Agence du revenu du Canada.

Des pénalités pourraient s’appliquer du côté d’Ottawa pour ceux et celles qui remettent leur déclaration de revenus en même temps que celle de Québec.

Un sursis a effectivement été donné aux contribuables qui en raison de la pandémie n'auraient pas pu produire leur déclaration dans les temps. Les frais et intérêts ne s’appliqueront qu’à partir du 31 mai 2021.

Du cas par cas

L’Agence de revenus du Canada a quant à elle indiqué que des allègements peuvent être demandés, mais que ceux-ci seront traités au cas par cas.

Contrairement à l’année dernière, la période des impôts ne sera pas prolongée jusqu’au 1er juin, mais reste bel et bien la fin du mois actuel. Même si le premier ministre Justin Trudeau a fait mention d’un délai pouvant aller jusqu’à un an, la majorité de la population ne remplit pas ces exigences.

Pour plus d’informations sur les échéanciers et sur ce qui peut être déduit ou remboursé cette année, n’hésitez pas à consulter les sites web provincial et fédéral ou un comptable.