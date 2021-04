Bonduelle use d'originalité pour recruter du personnel

L'entreprise Bonduelle, qui compte une usine sur le territoire de la Rive-Sud, fait preuve d'originalité pour recruter de la main-d'oeuvre. Pour pourvoir la centaine de postes disponibles dans ses usines de la province, Bonduelle fera appel à quatre banques alimentaires du Québec, dont Moisson Rive-Sud, située à Boucherville.

Dans le cadre de l'initiative « Bonduelle vous offre à manger et un emploi », l'entreprise a conçu une étiquette spéciale pour ses conserves de maïs à grains entiers, laquelle invite la population à joindre les rangs de son équipe.

Ces conserves sont distribuées dans quatre banques alimentaires du Québec situées à proximité de ses usines : Moisson Rive-Sud, Moisson Maskoutaine, Moisson Granby et Moisson Sud-Ouest. En plus de nourrir les familles québécoises, ces conserves pourront aussi aider des citoyens à se trouver un emploi.

« Avec la pandémie, nos enjeux de main-d'œuvre se sont amplifiés. Parallèlement, les demandes de soutien aux banques alimentaires de la province se sont multipliées. C'est dans ce contexte que Bonduelle a uni les forces de ses services de marketing et de ressources humaines pour lancer cette stratégie de recrutement appelée « Bonduelle vous offre à manger et un emploi ». Grâce à cette initiative innovante, conçue en collaboration avec l'agence lg2, Bonduelle aide non seulement les familles québécoises à se nourrir durant la crise sanitaire, mais aussi à se trouver un emploi pour améliorer leurs conditions de vie », souligne Christian Malenfant, vice-président marketing de Bonduelle.

Au total, 45 000 conserves de maïs provenant des champs du Québec seront distribuées. Sur les étiquettes de ces conserves figurent les renseignements de base sur les postes à pourvoir, mais aussi leurs avantages. Afin d'assurer l'efficacité du processus d'embauche, l'étiquette fournit les coordonnées électronique et téléphonique de la personne responsable du recrutement chez Bonduelle. Ainsi, les candidats ont un accès direct avec cette personne et peuvent postuler - avec ou sans CV - et espérer décrocher rapidement un emploi.