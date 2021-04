Le Chemin du Québec rayonne jusqu'à l’Assemblée nationale

C’est lors d’une "Déclaration de député" au Salon Bleu de l’Assemblée nationale du Québec le 13 avril dernier que le journaliste devenu député de la CAQ, Louis Lemieux a salué le travail de l’organisme communautaire Chemin du Québec et en a profité pour encourager les Québécois à aller y faire une longue marche.

Le Chemin du Québec est le seul chemin de rando-communautaire en Amérique et passe dans une centaine de communautés au Québec, dont celle de Saint-Jean-sur-Richelieu.

« …ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d’arrache-pied, c’est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d’accueil, d’hébergement et de bien-être, tout au long du Chemin du Québec. »

Ils sont de plus en plus nombreux à marcher sur les chemins calmes et paisibles de nos communautés. Ils apportent un tourisme nouveau genre; des gens généralement âgés entre 44 et 74 ans, respectueux, matures et éco-responsables, marchant entre 15 et 25km par jour, de village en village.