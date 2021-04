AstraZeneca: Québec dit non aux 30 ans et plus

Alors que le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande de vacciner les 30 ans et plus avec le vaccin d’AstraZeneca, Québec préfère suivre les recommandations du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) qui suggère de vacciner les 45 ans et plus. C’est du moins ce qu’a laissé savoir le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en fin de journée vendredi, via son compte Twitter.

Nous prenons acte de la recommandation du CCNI d’ouvrir la vaccination aux 30+ avec AZ. Toutefois, le Qc continue de se fier au CIQ. L’opération des derniers jours a permis d’écouler presque tous nos vaccins AZ et aucune livraison n’est prévue. Les autres vaccins s’en viennent, a indiqué le ministre sur les réseaux sociaux.

Rappelons, que ce vendredi, la présidente du CCNI, la Dre. Caroline Quach a suggéré que toute personne âgée de 30 ans et plus qui ne veut pas attendre de recevoir un vaccin ARN messager pourra recevoir ce vaccin, si elle n’a pas de contre-indications et si les bénéfices l’emportent sur les risques. Notons toutefois qu’il en revient aux provinces et aux territoires de décider si oui ou non ils appliqueront cette recommandation.

Actuellement 1 personne sur 100 000 développe une thrombose dans les jours suivant l’injection du vaccin. Maintenant que cette recommandation est officielle de la part du CCNI, c’est aux provinces et territoires de trancher sur la question.

Pour l’heure, le Canada ne prévoit pas recevoir de doses de ce vaccin en provenance de l’Inde jusqu’au début mai. Par contre, les États-Unis pourraient en recevoir et le président Joe Biden n’a pas exclu qu’il puisse aider certains pays à travers le monde, dont le Canada.