La consommation d’alcool permise avec un repas dans trois parcs cet été

Devant le grand succès remporté par le projet pilote de consommation d’alcool avec un repas au Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard l’an dernier, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu l’étend à deux autres parcs du Vieux-Saint-Jean pour la saison estivale 2021.

La Ville permettra ainsi aux citoyens de profiter des beaux jours avec une nouvelle expérience urbaine à la Place publique et au parc des Éclusiers. Seule la consommation d’alcool accompagnée de nourriture sera autorisée. Les gens pourront acheter une bouteille ou une canette alcoolisée dans les restaurants avec leur repas pour emporter (restaurateurs avec permis adéquat) ou apporter leur propre consommation dans ces trois espaces publics.

Cet assouplissement est en vigueur du 1er mai au 30 septembre, de 11 heures à 22 heures. Notons que les citoyens sont tenus de respecter les consignes de la Santé publique quant au respect du couvre-feu et de la distanciation sociale.

C’est le temps d’encourager les restaurateurs locaux

Ce projet pilote s’inscrit dans la volonté du conseil municipal d’appuyer la reprise économique et diversifier les activités et offrir aux Johannaises un milieu de vie unique, dynamique et stimulant.

Cette initiative vient soutenir les restaurateurs en période de pandémie et permet aux citoyens de participer concrètement à la relance économique en favorisant l’achat local. La Ville tient d’ailleurs à remercier la population qui fait preuve d’une grande loyauté envers les entreprises d’ici depuis toujours, mais particulièrement depuis un an.

Le projet pilote vient également bonifier l’offre estivale déjà en préparation. En effet, la Ville, en collaboration avec la Société de développement Vieux-Saint-Jean, présentera une nouvelle version de la conviviale et appréciée oasis à la Place publique et au parc des Éclusiers. Fort de son succès à l’hiver 2021, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu promet également de nous en mettre plein la vue avec un nouvel aménagement ludique au Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard.