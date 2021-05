Les jeunes partagent leurs visions du SJSR de 2030

Dans le cadre de sa démarche collaborative entreprise pour doter la collectivité johannaise d’une stratégie de développement durable (DD) en 2021, l’équipe DD de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a voulu entendre les jeunes.

Un appel de projets a donc été lancé dans les écoles primaires et secondaires de la ville afin que la jeune génération puisse faire partie intégrante de la réflexion. Au total, plus de 300 jeunes, répartis dans une vingtaine de classes ont participé, sous la supervision de 9 enseignants.

Les élèves ont d’abord été conscientisés à ce qu’est le développement durable et à l’importance sur leur futur. Que ce soit par des dessins collectifs, des vidéos, un land art ou autre, ils nous présentent des solutions potentielles aux problèmes actuels. Chacune des suggestions sera ajoutée à la liste des recommandations recueillies lors du sondage et des ateliers des dernières semaines. Les projets ont été présentés aux élus lors de la séance du conseil municipal du 27 avril et déposés officiellement par Maryline Charbonneau, conseillère et présidente du comité développement durable, lors de sa prise de parole : « Les jeunes ont imaginé le Saint-Jean-sur-Richelieu 2030 de leurs rêves et ils sont une grande source d’inspiration. On travaille pour ces générations-là et on doit en tenir compte dans les décisions qu’on aura à prendre ».

Parmi toutes les classes qui ont fait parvenir un projet, un prix de participation de 500 $ pour la réalisation d’un projet durable a été attribué par tirage au sort au groupe de 6e année de l’école Saint-Lucien.

Écoles participantes