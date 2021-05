La collecte maintenue aux 2 semaines jusqu’à nouvel ordre à Saint-Jean-sur-Richelieu

Suivant l’adoption d’une résolution relative au retour de la collecte hebdomadaire des matières recyclables par le conseil municipal lors de la séance du 27 avril, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite préciser qu’aucun changement à court terme n’est effectif pour cette collecte qui demeure pour l’instant aux deux semaines, tel que prévu aux calendriers fournis par Compo-Haut-Richelieu inc., l’organisme mandaté pour la gestion des matières résiduelles par la Ville.

Cette résolution ayant suscité beaucoup d’appels de citoyens, la Ville s’est informée du processus décisionnel qu’elle doit traverser avant toute nouvelle décision qui viendrait modifier les actuelles collectes. Tout d’abord, la résolution sera acheminée au début mai à la MRC du Haut-Richelieu, autorité responsable des matières résiduelles pour l’ensemble des municipalités de son territoire, dont Saint-Jean-sur-Richelieu fait partie. La MRC devra ensuite demander à Compo-Haut-Richelieu d’évaluer la faisabilité d’un retour d’une collecte hebdomadaire pour une durée d’une année, en termes d’échéancier, de coûts et d’autres enjeux, le cas échéant.

S’il y avait retour de la collecte hebdomadaire au terme de ce processus, la Ville a été sensibilisée à l’effet que celle-ci ne débuterait pas avant plusieurs mois, puisque les circuits de collectes sont planifiés depuis plus d’un an. Compo-Haut-Richelieu est lié de façon contractuelle avec le fournisseur effectuant ces collectes. Les camions étant tous mobilisés sur les différents circuits, les ententes devraient donc être revues et de nouveaux calendriers élaborés.

Dans l’intervalle, Compo-Haut-Richelieu a prévu que les familles de 5 personnes et plus et celles vivant dans des immeubles de 2 à 5 logements peuvent demander un bac supplémentaire sans frais. Les détails se retrouvent sur leur site internet compo.qc.ca/recuperation.

De plus, la Ville a été informée que des conteneurs collectifs fermés dédiés spécifiquement aux surplus de carton seront bientôt installés sur deux sites sur son territoire. Les citoyens y auront accès en tout temps et pourront y apporter toutes leurs boîtes pliées. Les annonces pour cette initiative seront faites sous peu par Compo-Haut-Richelieu.

Trucs et astuces pour le recyclage

Évitez que le bac déborde en posant ces gestes simples :

- Défaire toutes les boîtes et écrasez les contenants avant de les mettre au bac;

- Apporter les grandes boîtes de carton à l’écocentre ou aux conteneurs, lorsque mis en place;

- Réduire les achats suremballés et optez pour des achats en vrac de produits tels savon à lessive, shampooing, etc;

Pour en savoir plus sur les modalités et horaires des collectes, ainsi que pour consulter d’autres conseils zéro déchet, visitez le www.compo.qc.ca.