Les DPJ accueillent favorablement le rapport Laurent

Alors que le rapport Laurent a été déposé plus tôt cette semaine, les Directrices et Directeurs de la protection de la jeunesse, et Directrices et Directeurs provinciaux et du Québec l'accueillent favorablement. Ensemble, ils signent une lettre ouverte sur le sujet.

En voici l'intégralité:

Nous recevons favorablement les constats émis par la commission et saluons le travail important que les membres ont réalisé. Ces recommanDACTIONS nous invitent à un virage important et nous sommes prêts à s’y investir.

Comme DPJ, nous avons à cœur l'intérêt et la protection des enfants et nous poursuivrons de leur offrir le support nécessaire afin qu’ils se développent dans un milieu de vie sain et stable. La commission nous propose un ambitieux projet de société, celui de mettre collectivement à l'avant plan le bien-être des enfants et de tout mettre en place pour répondre à leurs besoins tôt et avec diligence.

Nous devons faire preuve de bienveillance et poursuivre notre travail en collaboration avec tous les acteurs du milieu, notamment le milieu communautaire et les services de proximité. Nous avons la conviction que d’agir en prévention contribuera à diminuer le recours aux services de la protection de la jeunesse. Nous partageons cette volonté et souhaitons être contributifs et impliqués en tant que DPJ dans les actions à venir et les instances de suivis, convaincus que nous sommes toujours plus forts quand nous agissons ENSEMBLE.

Nous tenons à saluer la reconnaissance de l’expertise nécessaire au travail en protection de la jeunesse et de l’ampleur des responsabilités qui incombent à nos intervenants. Ces derniers interviennent au quotidien dans des situations complexes et émotivement exigeantes. Nos attentes sont grandes à l’égard des actions concrètes qui devront être posées pour reconnaître et valoriser les travailleurs.

En terminant, nous avons toujours partagé ce rêve que les enfants grandissent dans un monde bienveillant. Ce rapport propose divers leviers de la grossesse au passage à la vie adulte, en tenant compte des origines ethniques et culturelles. Les enfants du Québec ont besoin de nous tous pour leur bâtir un présent et un avenir lumineux. En unissant nos forces, nos connaissances, nos compétences, nos expériences et nos ambitions, nous pouvons faire briller cette lumière. Faisons ensemble que cela s’actualise et ultimement, les enfants et les parents en seront les grands gagnants.

Les Directrices et Directeurs de la protection de la jeunesse et Directrices et Directeurs provinciaux