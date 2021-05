Vente de végétaux au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu du 14 au 23 mai

La vente étudiante, organisée par les étudiants du programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu battra son plein du 14 au 23 mai. Tous les jardiniers amateurs, intermédiaires ou expérimentés sont invités à venir s'y procurer des végétaux à des prix abordables.

La vente débutera le vendredi 14 mai à 9h du matin en direct des serres du Cégep, situées à la porte F-006. L'endroit est facilement accessible par le stationnement de la rue Mayrand. Les heures d'ouverture de l'activité sont de 9h à 17h pendant les jours cités précédemment.

Les cartes de débit ou crédit seront acceptées pour régler le paiement. Voici les mesures sanitaires à respecter sur place:



- Port du masque obligatoire;

- Idéalement, une seule personne par famille pour effectuer les achats (places limitées dans les serres);

- Si possible, apportez des boites de carton;

Voici quelques-uns des produits qui y seront disponibles:

- Plants ornementaux (annuelles);

- Paniers suspendus et arrangements en urnes;

- Plants maraîchers : concombres, tomates, laitues, poivrons, aubergines, choux, etc;

- Succulentes, glaces;

- Fines herbes diverses et plus encore;

Aucune vivace ne sera vendue sur place et aucun prix ne seront donnés par téléphone ou courriel.