La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’attaque aux nids-de-poule

Afin d’assurer la sécurité et la mobilité des usagers de la route, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a amorcé ses opérations de réparations de chaussée sur le réseau routier.

Lancées le 26 avril, elles permettront de colmater les trous et les crevasses qui se sont développés avec l’usure du temps et les épisodes de gel et dégel printanier. Au total, cinq équipes et une machine spécialisée (la colmateuse) sont déployées sur le territoire. Leurs efforts intensifs se poursuivront pendant toute la saison estivale et aussi longtemps que la température le permettra.

Les travaux sont planifiés sur les différents axes routiers selon le flux de circulation et l’état de la chaussée. Plus de 650 kilomètres de rues et pistes cyclables seront sillonnés au cours des prochaines semaines. Les parcours des différentes équipes sont déterminés de façon à optimiser leur travail.

Rappelons que les opérations doivent se faire dans des conditions météorologiques spécifiques. La chaleur et les chaussées sèches sont les meilleures alliées pour un colmatage efficace.

Comment signaler un bris de chaussée?

Même si les opérations de réparation de la chaussée sont en cours, les citoyens peuvent signaler la présence d’un nid-de-poule. Une réparation sera effectuée selon l’ordre de priorité et le degré d’urgence déterminé à la suite d’une évaluation de la requête par le Service des travaux publics.

Les citoyens peuvent le faire à l’aide du formulaire disponible en ligne au www.sjsr.ca/nid-de-poule. Afin que la demande soit traitée, il est nécessaire d’indiquer son emplacement (adresse exacte) et ses dimensions (circonférence et profondeur). Ces informations facilitent le repérage, l’évaluation et l’ordre de traitement des requêtes.

Notez que le nom et le numéro de téléphone de la personne qui fait le signalement sont obligatoires, puisque de plus amples informations peuvent s’avérer nécessaires. Un formulaire anonyme est rejeté.

Il est aussi possible de contacter le Service des travaux publics par téléphone, 450 357-2238, durant les heures d’ouverture, du lundi au jeudi de 7 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi, de 7 h 15 à 11 h 45.

La Ville requiert la collaboration des citoyens, afin qu’ils complètent une seule requête pour signaler un bris. Les demandes multiples engorgent le système informatique et complexifient le travail des équipes.

Pour signaler un nid-de-poule sur les autoroutes et les bretelles de sortie, on doit joindre le ministère des Transports du Québec en composant le 5-1-1.

Des conseils pour les automobilistes

Même si les équipes s’affairent aux réparations, des trous se forment au quotidien sur les différentes artères, et ce, partout en province. Voici quelques conseils pour adapter votre conduite aux conditions printanières.

- Laissez assez d’espace entre votre véhicule et celle qui vous précède de sorte que vous puissiez bien voir la route et éviter les nids-de-poule.

- Si vous ne pouvez pas esquiver un nid-de-poule, ne freinez pas avant de le heurter, car cela peut causer encore plus de dommages à votre voiture. Il est préférable de relâcher la pédale de frein avant l’impact.

- Maintenez toujours la bonne pression de gonflage des pneus (un pneu trop gonflé risque plus de voir sa structure endommagée, tandis qu’un pneu trop mou peut amener la roue à plier ou à se briser).