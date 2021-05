Assouplissements temporaires pour les enseignes extérieures à Saint-Jean-sur-Richelieu

Afin d’offrir une visibilité accrue aux commerçants en cette période de pandémie, de favoriser la relance économique et de soutenir l’achat local, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu assouplira temporairement en 2021 certaines exigences relatives à l’affichage extérieur.

Les mesures temporaires sont les suivantes :

- au plus 3 enseignes temporaires de type « banderole », « sandwich » ou « drapeau-plume » seront tolérées par établissement pour une période supérieure à 30 jours;

- les enseignes de type « sandwich » ou « drapeau-plume » devront être retirées au plus tard le 15 novembre 2021. La superficie maximale d’affichage « sandwich » autorisée est de 1,5 mètre carré, tandis que celle pour le drapeau-plume est de 3 mètres carrés;

- les enseignes de type « banderole » devront être retirées au plus tard le 31 décembre 2021 et la superficie maximale permise pour l’installation d’une banderole est de 3 mètres carrés.

Rappelons que pour des questions de sécurité, une enseigne temporaire et sa structure doivent être implantées à plus de 3 mètres de la rue ou du trottoir (bande de roulement), sans empiéter dans l’emprise de rue et le triangle de visibilité. Dans le Vieux-Saint-Jean, une enseigne temporaire et sa structure doivent être implantées en dehors de la bande de roulement. Aucune demande de permis n’est requise à cette fin.

Pour en savoir plus sur l’ensemble de la réglementation concernant l’affichage, on peut consulter le chapitre X du Règlement de zonage 0651 au www.sjsr.ca/reglement sous l’onglet « Urbanisme ».