Fermeture des écoles primaires et secondaires du CSSHR ce mercredi

Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières a reçu un avis de grève du Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie (CSQ).

La grève est prévue pour une partie de la journée le mercredi 19 mai, soit de 00 h 01 à 11 h 59. Des manifestations et des lignes de piquetage pourraient se tenir devant les établissements scolaires.

Dans le but d’assurer la sécurité des élèves et en raison des difficultés à organiser le transport en milieu de journée en lien avec l’indisponibilité de plusieurs chauffeurs, le CSSHR a pris la décision de fermer les écoles primaires et secondaires de même que les services de garde pour toute la journée.

Les élèves recevront des plans de travail de leur enseignant afin qu’ils puissent poursuivre leurs apprentissages. Quant à la formation professionnelle et la formation générale aux adultes, les cours sont maintenus selon l’horaire habituel.

Les activités du personnel professionnel prévues avec des élèves en avant-midi seront annulées et celles prévues en après-midi se poursuivront selon les modalités de l’école.

Des informations supplémentaires parviendront de l’école fréquentée par l'enfant à ce sujet.

Le personnel professionnel inclut les personnes occupant les fonctions suivantes :

Agente ou agent de réadaptation

Agente ou agent de correction du langage et de l’audition

Agente ou agent de développement

Analyste

Animatrice ou animateur de vie étudiante

Animatrice ou animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire

Architecte

Attachée ou attaché d’administration

Conseillère ou conseiller à l’éducation préscolaire

Conseillère ou conseiller en communication

Conseillère ou conseiller en formation scolaire

Conseillère ou conseiller en rééducation

Conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle

Conseillère ou conseiller en orientation

Conseillère ou conseiller pédagogique

Ergothérapeute

Ingénieur

Orthopédagogue

Orthophoniste ou audiologiste

Psychoéducatrice ou psychoéducateur

Psychologue

Bibliothécaire

Travailleuse ou travailleur social