La Médaille du Lieutenant-gouverneur pour deux étudiants du collégial

Deux étudiants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu sont récipiendaires de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse décernée par l'honorable J. Michel Doyon. Mathilde Lussier et Simon Coutts se sont illustrés pour leur engagement scolaire ou communautaire.

Le dossier de candidature des deux élèves avait été soumis au début de l’année par la direction générale du Cégep.

Mathilde Lussier, une étudiante dévouée!

Mathilde est une étudiante du programme Techniques de travail social, très impliquée aux Services à la vie étudiante et à la communauté, ainsi qu’à l’association générale des étudiant.es du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (AGECSJR). Elle s'investit à 100 % dans son rôle au sein de la vie étudiante, et ses idées, son dévouement à la tâche, son engagement ainsi que sa persévérance font d'elle une étudiante d'exception, toujours prête à relever de nouveaux défis dans l'accomplissement des divers projets socioculturels. Mathilde fait preuve de leadership, d'enthousiasme et d'autonomie, et est de nature très collaboratrice auprès de ses pairs. Son implication fait une différence : le travail et les efforts, dont elle fait preuve, ont un véritable impact auprès de ses collègues étudiants et dans toute la communauté collégiale.

Simon Coutts : un sportif impliqué!

De son côté, Simon est étudiant au programme Comptabilité de gestion, et depuis son arrivée au Cégep Saint-Jean, il est très impliqué, investi, et ce, de manière tout à fait diversifiée. Étudiant-athlète au sein de l'équipe de volleyball collégial masculin Division 1 des Géants, Simon participe activement aux diverses activités de représentation du Cégep. Il exerce une influence très positive partout autour de lui. En plus d'être un pilier pour son équipe sportive, Simon est l'étudiant-athlète le plus impliqué dans la vie étudiante du Cégep. D'une attitude positive et favorisant les liens amicaux francs et durables, Simon est définitivement un exemple pour ses pairs. Étudiant inspirant pour quiconque le côtoie et modèle de persévérance et de détermination, il laissera sans nul doute sa trace lors de son départ du Cégep, à sa diplomation, en juin prochain.

Remise de la médaille

Soucieux de la santé des jeunes et respectant les directives de la Santé publique, le cabinet du Lieutenant-gouverneur a annulé la cérémonie de remise des médailles, qui devait avoir lieu ce printemps. Les deux étudiants ont donc reçu leur médaille ainsi que leur certificat authentifiant leur engagement par la poste récemment.