Les finissants du programme Techniques de l'informatique ont créé deux applications

Le 24 mars dernier, les 15 finissants du programme Techniques de l'informatique du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu ont terminé leur session intensive et ont livré leur projet final sur lequel ils ont travaillé toute la session.

Le projet a consisté à créer une application Web et une application mobile pour la Fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le but de ces applications est de gérer numériquement les coupons rabais et autres offres promotionnelles qu’on retrouvait habituellement dans l’agenda papier.

Traditionnellement, les étudiants devaient découper les coupons dans leur agenda pour les utiliser. Il était donc impossible d’en offrir de nouveaux après que l’agenda soit imprimé et distribué aux étudiants.

Grâce aux deux applications, il sera maintenant possible d’avoir de nouvelles offres durant l’année. Pour s’en prémunir, les étudiants auront simplement à présenter leur coupon numérique sur leur téléphone. C’est donc un autre pas vers le sans-papiers!

Une application concrète des apprentissages

Pour nos finissants, il s’agit d’un premier projet de grande envergure, où toute la classe a dû travailler ensemble vers le même objectif. La classe était gérée comme une petite entreprise travaillant sur un contrat reçu d’un client, qui avait des besoins réels. Concrètement, les finissants ont été séparés pour former 3 équipes. Chacune des équipes était responsable d’une partie de l’application :

- panneau d’administration pour la Fondation,

- les fonctionnalités et services,

- et l’interface Web pour le téléphone intelligent.

Chaque partie avait évidemment ses propres technologies et défis. Les étudiants ont dû adopter une rigueur et une attitude très professionnelle afin de livrer un produit sécuritaire et conforme aux besoins de la Fondation. Les équipes ont aussi dû se synchroniser pour que tout puisse fonctionner ensemble sans bogues.

Les étudiants ont terminé le projet avec le sens du travail accompli et une plus grande confiance en leur capacité à pouvoir créer un produit de A à Z, puisque le résultat final est suffisamment stable pour être utilisé.