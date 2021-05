Construction de feux de circulation à l’intersection de la rue Marleau

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux pour la construction de feux de circulation à l’intersection de la route 138 et de la rue Marleau, à Mercier, se dérouleront au courant de la semaine du 24 mai. Les entraves requises pour mener à terme ce projet se dérouleront de nuit, afin de limiter les répercussions pour les usagers, et la circulation restera possible en tout temps sur la route 138.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers de la région de la Montérégie. La Ville de Mercier participe financièrement au projet, à la hauteur de 210 000 $. Les feux seront mis en fonction au courant du mois de juin.

Gestion de la circulation

- Entraves prévues du 24 au 28 mai 2021, uniquement durant la nuit, entre 21 h et 7 h le lendemain.

- Fermeture d’une voie de la route 138 (boulevard Saint-Jean-Baptiste) à la hauteur de la rue Marleau, à Mercier.

- Une circulation par alternance, gérée par des signaleurs, sera mise en place sur la route 138 durant les heures de travail.

- Un détour sera également en place pour l’accès à la route 138, qui ne sera pas possible la nuit à partir de la rue Marleau.