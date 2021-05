Hydro-Québec et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est annoncent leur partenariat visant à soutenir l'effort de vaccination avec l'ouverture de la première clinique mobile de vaccination au volant du Québec. Pour l'occasion, Hydro-Québec et le CISSS de la Montérégie-Est joignent leurs forces à celles de partenaires clés, dont Intact.

La clinique de vaccination vise à soutenir l'effort collectif à l'échelle de la province, principalement dans la région de la Montérégie. Des employés provenant notamment d'Intact et d'Hydro-Québec seront sur place pour assurer le bon fonctionnement de la clinique.

L'ouverture de la clinique de vaccination sera graduelle. Des plages horaires seront réservées aux employés des partenaires, puis au grand public. Pendant les trois premières semaines, la clinique sera située dans le stationnement des employés d'Hydro-Québec, au 4825, rue Pinard à Saint-Hyacinthe. Ensuite, elle se rendra dans quatre municipalités déterminées par le CISSS de la Montérégie-Est, soit Acton Vale, Verchères, Saint-Jude et Yamaska.

« La pandémie met en évidence l'importance de pouvoir compter les uns sur les autres. C'est pourquoi il était essentiel pour Hydro-Québec de mettre l'épaule à la roue, en collaboration avec nos partenaires, pour soutenir les efforts de vaccination et contribuer à rapprocher un peu plus la sortie de cette crise », souligne Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec.

« Ce partenariat s'inscrit très bien dans notre volonté de favoriser l'accès au vaccin contre la COVID-19 et nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'aide d'Hydro-Québec et d'Intact pour vacciner encore plus rapidement la population », ajoute Nathalie Chénier, directrice de la vaccination, CISSS de la Montérégie-Est.

Faits saillants

- Hydro-Québec et ses partenaires visent à administrer entre 20 000 et 28 000 doses d'ici la fin d'août.

- La clinique ouvrira le 24 mai 2021, en premier lieu pour les employés des partenaires et leur bulle familiale, puis ensuite graduellement pour le grand public.

- La prise de rendez-vous pour le grand public débutera le 24 mai pour des rendez-vous à partir du 31 mai.

- Pendant les trois premières semaines, la clinique sera située au 4250 rue Pinard. Elle fera ensuite une tournée dans différentes municipalités ciblées par le CISSS de la Montérégie-Est, soit Acton Vale, Verchères, Saint-Jude et Yamaska.

- Il sera possible de prendre un rendez-vous sur le portail Clic Santé.

- Les heures de fonctionnement seront de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi.

- Un véhicule (qui peut être une motocyclette) est requis pour se faire vacciner.

- Quatre personnes d'une même bulle familiale peuvent recevoir le vaccin (un bras de chaque personne doit être accessible par une fenêtre) pendant la même visite.

- Pour chaque rendez-vous pris, le nombre de personnes qui seront vaccinées dans le véhicule doit être indiqué.