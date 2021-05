La deuxième dose du vaccin AstraZeneca offerte sans rendez-vous dès samedi

Le CISSS de la Montérégie-Centre offrira dès samedi le 29 mai des cliniques de vaccination sans rendez-vous pour permettre aux gens qui ont reçu leur première dose du vaccin AstraZeneca d’obtenir leur deuxième dose plus rapidement avec ce même vaccin.

La décision de devancer la deuxième dose du vaccin AstraZeneca s’appuie sur une précision apportée par le Comité sur l’immunisation du Québec, qui mentionne que l’intervalle entre les deux doses de ce vaccin peut être abaissé à 8 semaines. Notons que l’efficacité demeure toutefois plus élevée avec un intervalle de plus de 12 semaines entre les deux doses du vaccin AstraZeneca.

Pour les personnes de 45 ans et plus qui auraient reçu le vaccin AstraZeneca comme première dose, le même vaccin demeure recommandé pour la seconde. Ce vaccin est sécuritaire et a démontré sa grande efficacité pour prévenir la maladie, les hospitalisations et les décès. Par ailleurs, lors de la seconde dose, le risque de développer une thrombose avec thrombocytopénie (TIPIV) est encore plus faible que lors de la première dose, soit de l’ordre d’un cas sur 600 000.

Pour les gens qui ont reçu AstraZeneca et qui préfèrent recevoir une deuxième dose avec le vaccin Pfizer ou Moderna, le rendez-vous prévu 112 jours après la première dose sera maintenu. À noter que, selon les données récemment publiées à ce sujet, les personnes qui recevront deux vaccins différents sont plus à risque de ressentir des effets secondaires plus importants dans les jours suivants la seconde dose, tels que de la fièvre, des maux de tête et de la fatigue.

Dates des cliniques sans rendez-vous

Ces cliniques sans rendez-vous seront offertes selon les horaires suivants dans les différents sites de vaccination du CISSS de la Montérégie-Centre.

Site de vaccination DIX30, 9 415, boulevard Leduc, suite 5 (Brossard)

29 mai de 17 h 30 à 19 h 30

30 mai de 13 h 00 à 19 h 30

31 mai de 12 h 30 à 19 h 30

Site de vaccination Panama, 1575, avenue Panama (Brossard)

1er juin de 12 h 30 à 19 h 30

2 juin de 12 h 30 à 19 h 30

Clinique de Saint-Jean-sur-Richelieu, 315, rue MacDonald, suite 120 (Saint-Jean-sur-Richelieu)

1er juin de 12 h 30 à 19 h 30

Site de vaccination Lacolle, 12, rue Ste-Marie (Lacolle)

1er juin de 12 h 30 à 19 h 30

Site de vaccination de Saint-Césaire, 1372, rue Notre-Dame (Saint-Césaire)