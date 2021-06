Investissement de 34,7 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à plusieurs foyers en Montérégie

Grâce à un investissement total de 34,7 millions de dollars, réalisé par l’entremise de l’Opération haute vitesse Canada-Québec, 5 380 foyers de la région de la Montérégie auront accès aux services Internet haute vitesse de Cogeco d’ici septembre 2022.

Cogeco recevra une somme de 30,6 millions de dollars pour soutenir le déploiement des services Internet haute vitesse vers 5 380 foyers situés dans les municipalités présentées en annexe. Le coût total du projet s’élève à 34,7 millions de dollars. Au cours des prochaines semaines, Cogeco procédera à l’inventaire des territoires visés pour confirmer le nombre de foyers.

Les services Internet haute vitesse sont essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L’accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les travaux financés par l’Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l’accès à la télémédecine, l’éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

« Notre gouvernement s’est engagé à connecter tous les foyers du Québec aux services Internet haute vitesse d’ici septembre 2022, et nous respectons notre engagement. Le développement de la région passe nécessairement par la connectivité de tous les citoyens et de tous les travailleurs. Les bâtiments agricoles pourront aussi tirer profit de ces infrastructures, ce qui est une excellente nouvelle pour nos producteurs et productrices. » souligne André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

Faits saillants :

• Le 9 mars dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il portait à plus de 1 milliard de dollars son budget pour accélérer le branchement de milliers de foyers québécois à Internet haute vitesse.

• L’Opération haute vitesse assurera la desserte de 148 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

• Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l’infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars qui proviennent de son Budget 2021.