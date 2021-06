Bilan de la semaine de la sécurité nautique

Les policiers de la Sûreté du Québec ont profité de la Semaine québécoise de la sécurité nautique qui s’est déroulée du 16 au 22 juin dernier pour intensifier leurs interventions en matière de sécurité nautique sur les plans d’eau du Québec.

Les patrouilleurs nautiques ont travaillé en étroite collaboration avec leurs partenaires afin de sensibiliser les plaisanciers à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires lors de leurs déplacements sur les différents plans d’eau. À l’approche de la saison estivale, il est important de rappeler les lois et règlements en vigueur aux plaisanciers, et ce, afin de prévenir les collisions avec blessés graves, voire mortelles.

Ces interventions intensifiées lors de la Semaine québécoise de la sécurité nautique ont permis d’intercepter plus de 470 embarcations. En plus d’avoir procédé à 12 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies, les patrouilleurs nautiques de la Sûreté ont signifié plus de 30 constats d’infraction.

Quelques conseils de sécurité : Naviguez en restant sobre

Quoiqu’il ne soit pas interdit au Québec de consommer de l’alcool à bord d’une embarcation, même s’il s’agit d’un bateau à moteur, les plaisanciers qui consomment de l’alcool augmentent considérablement les risques de décès ou de blessures en plus de s’exposer aux sanctions prévues par le Code criminel.

Pour leur sécurité, les plaisanciers sont donc invités à éviter toute consommation d’alcool à bord d’une embarcation puisque certains facteurs comme le soleil, le vent et les mouvements d’un bateau soumis aux effets des vagues peuvent intensifier les effets de l’alcool lorsqu’on est sur l’eau.

Naviguez à une vitesse sécuritaire

Il est primordial de naviguer à une vitesse sécuritaire pour éviter tout incident. Utilisez les facteurs ci-dessous pour déterminer la vitesse sécuritaire :

La capacité de voir devant vous – la vitesse réduite est la seule vitesse sécuritaire dans les conditions de brouillard, de brume, de pluie et d’obscurité;

Le vent, l’eau et les courants;

La vitesse à laquelle votre embarcation peut changer de direction;

Le nombre et les types de bâtiments exploités près de votre embarcation;

La présence de risques à la navigation, comme les rochers et les souches.

Prenez conscience de votre environnement

En tout temps, soyez prévoyant, vigilant et attentif lorsque vous naviguez sur l’eau. Voici quelques consignes de sécurité :

Anticipez les manoeuvres imprudentes des autres plaisanciers;

Gardez une distance raisonnable avec les autres embarcations;

Soyez attentif aux signaux sonores des autres plaisanciers;

Manoeuvrez adéquatement et rapidement lorsqu’une situation problématique survient.

Préparez vos sorties