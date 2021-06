Plus de 1 000 000 $ pour soutenir les infrastructures municipales dans la circonscription de Borduas

Dans le cadre du tout nouveau Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM), la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que le député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, annoncent qu’une somme de 1 012 167 $ $ aidera huit municipalités de la circonscription de Borduas à réaliser des travaux d’amélioration de leurs infrastructures municipales et communautaires.

Le PRABAM s’inscrit dans la vision du gouvernement du Québec d’encourager la vitalité économique et sociale dans les régions, notamment dans les plus petites municipalités. Ainsi, l’aide financière allouée aux municipalités leur permettra, sur une période de deux ans, de procéder notamment à des travaux de rénovation, de réfection, de mise aux normes, d’agrandissement ou de construction de leur hôtel de ville, caserne de pompiers, garage et entrepôt municipaux ainsi que de leur centre et salle communautaire.

« Je suis très fière de lancer ce tout nouveau programme, le PRABAM, qui permettra de soutenir la vitalité économique et sociale dans les municipalités de 5000 habitants et moins. Ce sont 90 M$ que nous investissons dans nos régions pour améliorer les infrastructures municipales et communautaires. Notre gouvernement contribue ainsi directement à l’amélioration de l’état des bâtiments municipaux et des services offerts aux citoyens, tout en donnant un coup d’accélérateur à la relance économique des régions », souligne Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

« Les infrastructures municipales sont d’une grande importance pour les plus petits milieux. Il est essentiel, aux yeux de notre gouvernement, de soutenir les projets de ces municipalités afin qu’elles puissent offrir à leur population les services auxquels ils ont droit. Au final, ce sont donc plusieurs citoyennes et citoyens de Borduas qui bénéficieront de cette annonce », mentionne Simon Jolin-Barrette, député de Borduas.