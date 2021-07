Capacité d'accueil pour les festivals et évènements extérieurs: rehaussement à 5 000 personnes

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a annoncé aujourd'hui qu'à la suite d'une recommandation de la Santé publique en raison de l'évolution favorable de la situation épidémiologique, la capacité d'accueil des lieux extérieurs pouvant accueillir un auditoire sera rehaussée.

Ainsi, à compter de demain (vendredi 2 juillet), la limite de 3500 personnes pour les festivals et événements extérieurs sera rehaussée à 5000 personnes.

Rappelons que dans les lieux extérieurs tels que les amphithéâtres et les stades avec places assises assignées, une distance de 1,5 m latérale entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse doit être respectée et les réservations sont obligatoires. Le port du couvre-visage demeure aussi recommandé lors des déplacements.

Matchs des Canadiens au Centre Bell

Par ailleurs, après l'analyse de la Santé publique, le MSSS annonce qu'il n'y aura pas d'autorisation spéciale accordée au Centre Bell afin de permettre d'accueillir davantage de personnes lors des prochains matchs des Canadiens. Cette décision a été prise afin de limiter les risques de propagation.

Les règles actuelles demeureront donc les mêmes. Rappelons que les salles de spectacles, les amphithéâtres et les stades intérieurs avec places assises assignées sont autorisés à présenter des spectacles et événements sportifs, devant un auditoire de 3 500 personnes maximum, en respectant plusieurs conditions telles que des sections d'un maximum de 250 personnes et des entrées et sorties et installations sanitaires indépendantes.