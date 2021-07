La prudence est de mise sur les cours d’eau

Les niveaux d’eau un peu partout au Québec sont considérablement bas cette année. Les plaisanciers devront porter une attention toute particulière.

Le printemps 2021 est le plus sec enregistré par Hydro-Québec depuis les années 50. Ce phénomène s'explique par une crue printanière et des précipitations plus faibles que la normale.

Dans certains secteurs du sud du Québec, depuis le 1er avril, il n'est tombé que 40 % de la pluie reçue en temps normal. Ce facteur s’ajoute à la faible couverture de neige de l'hiver, affectant donc les réservoirs d’eau.

Les niveaux normaux d’été seront donc atteints plus tard selon Hydro-Québec. C'est notamment le cas pour les réservoirs Taureau, dans Lanaudière, Baskatong et Cabonga en Outaouais et Decelles, en Abitibi-Témiscamingue.

L’organisation tient à préciser que cette situation n'aura aucun impact sur l'approvisionnement hydroélectrique du Québec en raison des autres réservoirs plus au nord et donc moins touchés par ces facteurs climatiques.

Bien que des précipitations parfois abondantes ont eu lieu dans les derniers jours, les plaisanciers doivent être prudents en surveillant de près la profondeur et en restant loin des installations d’Hydro-Québec.

Source : CMW Telbec.