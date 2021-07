20 M$ pour relancer le transport interurbain par autobus partout au Québec

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé cette semaine que le gouvernement du Québec accorde une aide financière supplémentaire de 20 M$ pour la relance du transport interurbain par autobus.

La mise en place du Programme d'aide à la relance du transport interurbain par autobus (PARTIA) permettra d'assurer la reprise des services de transport interurbain, et ce, autant sur les lignes principales que secondaires.

En plus de favoriser un retour des liaisons principales et secondaires, cette aide est conçue pour permettre aux transporteurs de s'adapter à l'évolution des recommandations de la Santé publique.

Cet investissement s'ajoute aux 18,2 M$ accordés en 2020-2021 et qui avaient permis de maintenir plusieurs circuits d'autobus dans les différentes régions du Québec.

« Le transport interurbain est primordial pour nos régions et ces services sont essentiels au développement des villes et des municipalités, indique le ministre Bonnardel. De plus, grâce à cette aide financière, le gouvernement du Québec apporte un soutien important aux déplacements interrégionaux et à la relance économique dans toutes les régions. Nous démontrons, une fois de plus, l'importance que nous accordons au transport interurbain. »