Nouvelle Subvention canadienne pour des maisons plus vertes

Le gouvernement fédéral de Justin Trudeau rappelle aux citoyens de la région qu'ils peuvent dès maintenant bénéficier d’une nouvelle subvention afin d’améliorer l’efficacité énergétique de leur domicile.

Le gouvernement du Canada a annoncé dans le cadre de son budget 2021 une subvention qui permettra à 700 000 propriétaires d’un océan à l’autre de rendre leurs maisons plus écoénergétiques, et de réduire par le fait le même les coûts et la pollution découlant de cette activité.

Ces derniers pourront recevoir des subventions allant jusqu'à 5000$ pour apporter des améliorations à leur résidence principale et jusqu'à 600$ pour les aider à payer les évaluations énergétiques de leur maison.

Les améliorations et modernisations admissibles sont :

Remplacer les fenêtres et les portes;

L'ajout d'une isolation;

Le colmatage des fuites d'air;

L'amélioration des systèmes de chauffage et de climatisation comme les pompes à chaleur;

L'achat de systèmes d'énergie renouvelable comme les panneaux solaires.

Pour avoir accès à la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, il faut d'abord effectuer une évaluation ÉnerGuide en prenant rendez-vous avec Rénoclimat avant toute rénovation. Celle-ci doit être admissible et recommandée par l'inspecteur.

Les matériaux doivent également être achetés au Canada, et des copies de tous les documents et reçus doivent être fournies et conservées jusqu'au 31 mars 2028.

Pour toute question ou pour en savoir plus sur les rénovations admissibles et le choix d'un inspecteur pour l'évaluation, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges sont invités à visiter les sites Web suivants: