Nouveau chantier d'asphaltage de l’autoroute 15 en direction nord 

Un nouveau chantier d’asphaltage débutera sur l’autoroute 15 en direction nord, entre la limite de Brossard et le pont Samuel-De Champlain, à Brossard. Les six bretelles d’accès et de sorties de ce tronçon ainsi qu’une section du boulevard Marie-Victorin située près du pont Samuel-De Champlain seront réasphaltées.

Les travaux sont divisés en phases et se dérouleront majoritairement de nuit pour limiter les répercussions sur la circulation. Des fermetures partielles sur l’autoroute 15 et des fermetures complètes de bretelles seront néanmoins requises durant quelques journées. Le chantier débutera le 19 juillet et devrait se terminer à la fin septembre.

Horaire des fermetures et gestion de la circulation

Les dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudis : de 21 h à 5 h 30.

Les vendredis : de 22 h à 8 h 30 (au besoin).

Les samedis : de 22 h à 9 h 30 (au besoin).

Fermetures prévues du 18 juillet jusqu’à la fin août.

Asphaltage de l’autoroute 15

En direction nord, du boulevard Matte au pont Samuel-De Champlain.

- Une voie de circulation restera disponible en tout temps durant les travaux sur l’autoroute 15 en direction nord.

- La circulation pourrait parfois être déviée sur la voie de desserte du boulevard Marie-Victorin la nuit.

Asphaltage des bretelles d’accès et de sorties

Fermeture des bretelles d’accès et de sorties no 50 (boulevard Matte), no 51 (boulevard Rivard), no 52 (boulevard Rome) et no 53 (pont Samuel-De Champlain/Montréal/ Sherbrooke/Québec) à tour de rôle selon l’avancement des travaux, de sorte que les usagers de la route pourront emprunter la bretelle d’accès ou de sortie suivante.

- Fermetures majoritairement de nuit, mais également possibles durant quelques journées.

- Fermeture de la voie de droite de l’autoroute 15, de jour, sur de courts tronçons durant quelques journées seulement.

- Fermetures prévues de la fin août au début septembre (fermetures de nuit uniquement).

Asphaltage du boulevard Marie-Victorin

Entre le boulevard Rome et le pont Samuel De Champlain.

- Fermeture complète du boulevard Marie-Victorin, entre le boulevard Rome et l’autoroute 10/pont Samuel-De Champlain.

- Circulation locale possible pour les commerces et les résidents du secteur.

- Fermeture de l’avenue Thérèse avec circulation locale.

- Fermeture de la voie de virage à droite du boulevard Rome menant au boulevard Marie-Victorin.

- Fermeture de la bretelle de sortie no 53 (pont Samuel-De Champlain/Montréal/Sherbrooke/Québec) menant de l’autoroute 15/boulevard Marie-Victorin à l’autoroute 10.

- Fermeture de la bretelle menant du pont Samuel-De Champlain à l’autoroute 20/route 132 en direction est.

Fermetures prévues du début septembre à la fin septembre

Asphaltage de l’autoroute 15 en direction nord

De la limite de Brossard au boulevard Matte.

- Une voie de circulation restera disponible en tout temps durant les travaux sur l’autoroute 15 en direction nord.

La circulation pourrait parfois être déviée sur la voie de desserte du boulevard Marie-Victorin la nuit.

La vitesse de circulation sera abaissée à 70 km/h lors des fermetures de voies sur l’autoroute 15, dans la zone du chantier.

Lors des fermetures de bretelles, les détours requis seront mis en place et indiqués par des panneaux de signalisation.