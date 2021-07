Des prix s'ajoutent à la loterie vaccinale

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre des Finances, Eric Girard, ont annoncé vendredi matin que les entreprises Bombardier et Air Canada ajoutent des prix à gagner à la loterie vaccinale.

Ces prix s'ajoutent aux lots en argent ainsi qu'aux bourses d'études pour les jeunes de 12 à 17 ans qui totalisent 2 millions de dollars.

« Ces concours, complémentaires à nos nombreuses stratégies sur le terrain pour vacciner les Québécois, visent à récompenser les personnes vaccinées contre la COVID-19 et à inciter les personnes qui ne l'auraient pas encore fait à poser ce geste important », a commenté Christian Dubé.

Pour sa part, Bombardier offrira un vol d'une durée de 90 minutes pour le gagnant et six invités sur un jet d'affaires de classe mondiale. Le départ se fera à partir de Montréal ou de Québec.

Du côté d'Air Canada, on ajoute plusieurs prix, dont un forfait vacances tout inclus de sept nuits pour deux personnes à Cancún au Sandos Cancun Lifestyle Resort, incluant les vols aller-retour en classe économique.

Un bon de voyage pour deux personnes pour un vol aller-retour en classe affaires pour n'importe quelle destination desservie par Air Canada sera également tiré.

La compagnie aérienne offrira aussi dix bons de voyage pour deux personnes pour un vol aller-retour en classe économique pour n'importe quelle destination au Canada, trois prix de 100 000 points bonis Aéroplan et, finalement, cinq adhésions au programme Aéroplan, statut 50 K..

« Les Québécois se sont inscrits en grand nombre au concours et nous espérons que l'ajout de lots incitera encore plus de personnes à recevoir rapidement leurs deux doses de vaccin » a indiqué le ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, Eric Girard.

Le tirage des lots additionnels aura lieu le 3 septembre 2021. Les personnes admissibles devront obligatoirement avoir reçu leur deuxième dose de vaccin et avoir procédé à leur inscription avant le 31 août à 23 h 59. Rappelons que toutes les personnes inscrites seront admissibles à l'ensemble des tirages.