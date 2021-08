Chaleur extrême : Québec rappelle les mesures pour éviter des problèmes de santé

En raison de la période de chaleur extrême qui touche actuellement plusieurs régions du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tient à rappeler les mesures à prendre pour éviter des problèmes de santé.

Alors que des mesures de précaution sont généralement suffisantes pour se sentir plus confortables, certaines personnes sont plus à risque de développer des complications, notamment les bébés et les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et les personnes effectuant un travail physique exigeant à l'extérieur.

Les mesures suivantes sont recommandées :

• boire beaucoup d'eau sans attendre d'avoir soif. Suivre les indications d'un professionnel de la santé concernant la quantité de liquide à boire, s'il y a lieu;

• passer quelques heures par jour dans un endroit climatisé ou plus frais;

• prendre une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire ou se rafraîchir la peau avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour;

• éviter l'alcool;

• réduire les efforts physiques;

• porter des vêtements légers;

• fermer les rideaux ou les stores lorsque le soleil brille, et ventiler si possible sa résidence lorsque la nuit est fraîche;

• donner des nouvelles à ses proches et ne pas hésiter à demander de l'aide à son entourage.

Certains symptômes nécessitent la surveillance de l'évolution de l'état de santé, tant chez les adultes que chez les bébés et les enfants.

La population peut en tout temps communiquer avec Info-Santé au 8-1-1 ou encore à se renseigner auprès d'un professionnel de la santé.

En cas d'urgence, il faut composer le 9-1-1.

Conseils de sécurité pour la baignade

Il est important d'adopter des comportements sécuritaires lors des activités de baignade.

À la piscine

• Ne plongez pas dans les piscines hors terre, car elles ne sont pas assez profondes.

• Avant de plonger dans une piscine creusée, informez-vous auprès du propriétaire de la piscine si le tremplin et le bassin d'eau répondent aux normes minimales de sécurité établies en matière d'installation.

• Ne consommez pas d'alcool avant ou pendant les activités de baignade.

• Après la baignade, retirez les objets et les jouets flottants de la piscine. Ainsi, vous éviterez qu'un enfant tombe accidentellement dans l'eau en essayant de les atteindre.

Dans les plans d'eau naturels

• Ne plongez pas lorsque l'eau est peu profonde.

• Avant de vous baigner, informez-vous sur la profondeur de l'eau et sur la possibilité de vous baigner en toute sécurité. Examinez l'aire de baignade pour déterminer les risques tels qu'une dénivellation importante, une profondeur excessive ou insuffisante, des algues, des rochers ou obstacles, etc.

• Pendant que vous vous baignez, surveillez continuellement la profondeur de l'eau. Celle-ci peut être inégale et varier rapidement, même près de la rive.

• Respectez les consignes de sécurité et les avertissements concernant les dangers qui peuvent exister aux abords des lacs, des rivières ou des autres plans d'eau naturels.

• Portez toujours un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuelle lorsque vous vous baignez ou que vous vous trouvez dans une embarcation.