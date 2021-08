Reprise des travaux sur la rue Richelieu

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tient à informer ses citoyens sur l'avancée des travaux sur la rue Champlain. Cette artère routière est accessible sur toute sa longueur et la rue Saint-Charles sera disponible en début septembre comme prévu.

D’ailleurs, les travaux sur la rue Richelieu, entre Saint-Charles et Saint-Jacques, ont commencé le jeudi 26 août. La rue Richelieu, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Charles, est fermée à la circulation automobile depuis hier, soit ce lundi 30 août.

À noter que les piétons pourront toujours se rendre aux commerces par la rue Richelieu ou encore par le passage piéton accessible par le stationnement P-4. Les automobilistes pourront utiliser par la rue Champlain et accéder aux stationnements disponibles dans le secteur.

Calendrier des travaux

- Intersection Champlain/Saint-Charles: travaux complétés pour cette année;

- Rue Saint-Charles: Mise en place des trottoirs et de la 1ère couche de pavage: fin des travaux au début septembre 2021;

- Rue Richelieu: Fermeture entre Saint-Jacques et Saint-Charles jusqu'en décembre 2021:

- Travaux préparatoires

- Début des excavations et de la mise en place du nouveau réseau d’égout sanitaire et pluvial et du réseau d’eau potable;

- Mise en place des RTU;

- Finition et pavage