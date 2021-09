42 lieux patrimoniaux rarement ouverts au public à découvrir les 11 et 12 septembre

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) et l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ) invitent les amoureux d'histoire et d'églises à participer aux Journées du patrimoine religieux 2021 qui se tiendront les 11 et 12 septembre aux quatre coins de la province.

Sur une base volontaire, 276 organisateurs ont inscrit des activités à la programmation qui vise à fournir aux Québécois une opportunité de mieux connaître et apprécier les multiples caractéristiques artistiques, historiques et architecturales de leur patrimoine religieux.

Des lieux emblématiques aussi bien que des espaces méconnus et parfois peu accessibles ont répondu à l’appel, fournissant aux visiteurs de multiples options pour satisfaire leur curiosité. C’est le moment de consulter l’offre de visites et d’activités culturelles, incluant des concerts et des expositions, et de prolonger la saison estivale.

Des Iles-de-la-Madeleine à Guérin, en passant par Métabetchouan, Frelighsburg et les zones métropolitaines, les itinéraires possibles sont nombreux. Une carte indiquant les lieux participants est disponible sur le site de la programmation : journeesdupatrimoinereligieux. ca.

Toutes les activités sont gratuites et des dons en faveur de la conservation des lieux peuvent être recueillis sur place.

Les visiteurs sont invités à publier leur photos et vidéos de leurs expériences sur les médias sociaux avec le mot-clic # Journéesdupatrimoinereligieux2 021 et à suivre l’événement sur ses pages Facebook et Instagram.