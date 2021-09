Blitz de travaux en cours sur l'autoroute 30

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu’un blitz de travaux sur l’autoroute 30 est en cours jusqu'au 7 septembre. La circulation se fera à contresens (une voie par direction) sur certains segments de l’autoroute, entre Brossard et Boucherville.



Voici les entraves prévues dans le cadre de ce chantier:



Du vendredi 3 septembre, 20 h au lundi 6 septembre, 5 h:



- Fermeture de la chaussée de l’autoroute 30 OUEST, à la hauteur du boulevard de

Montarville, à Boucherville : la circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée (une voie disponible par direction). Cela implique :

a) La fermeture des bretelles d’accès et de sortie du boulevard de Montarville

(n o 80) de l’autoroute 30 en direction ouest.



Du vendredi 3 septembre, 21 h au mardi 7 septembre, 5 h:



- Fermeture de la chaussée de l’autoroute 30 EST, à la hauteur de Grande Allée, à

Brossard : la circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée (une voie

disponible par direction). Cela implique :

a) La fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 10 en direction est à

l’autoroute 30 en direction est.

b) La fermeture des bretelles d’accès et de sortie de Grande Allée (n o 69) de

l’autoroute 30 en direction est.

De la congestion est à prévoir : le secteur est à éviter dans la mesure du possible.



Les détours requis seront mis en place et indiqués par des panneaux de signalisation. Comme annoncé en avril dernier, ce type de fermetures est nécessaire afin de mener à terme la démarche pour bonifier l’utilisation de l’accotement par les autobus (UAB), développée pour faciliter leur circulation en vue de la mise en service du Réseau express métropolitain (REM).

À terme, tout le tronçon de l’autoroute 30, entre Brossard et Boucherville, aura été

réasphalté entre 2019 et 2022 afin d’améliorer la surface de roulement et d’élargir les accotements pour faciliter le passage des autobus, notamment. Rappelons que les interventions entre le boulevard Clairevue et la route 112, en direction ouest, se sont terminées en juin 2021, alors que les travaux entre la route 116 et l’autoroute 20, en direction est, se sont déroulés en 2019 et en 2020.