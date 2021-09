Nouvelle Stratégie de développement durable 2030 pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu invite les Johannais à prendre connaissance de la Stratégie de développement durable 2030, élaborée par et pour les citoyens, à la suite d’une réflexion collective fructueuse qui a animé la communauté au cours des derniers mois.

Adoptée par le conseil municipal le 24 août dernier, la stratégie présente la vision et les deux principes directeurs qui guideront la communauté dans la mise en œuvre des actions associées aux 5 grands chantiers priorisés par la consultation, soit les écosystèmes naturels, le territoire nourricier, l’économie circulaire, la mobilité durable et l’aménagement durable du territoire.

Des activités pour célébrer!

Du 3 au 30 septembre, les citoyens sont invités à découvrir leur stratégie DD de manière éducative et ludique à travers différentes activités extérieures gratuites.

Celles-ci sont accessibles tous les jours au Domaine Trinity, au parc des Éclusiers, au Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard, ainsi que sur le parterre extérieur de la bibliothèque Saint-Luc.

- Exposition #défiDD – Au fil des panneaux joliment illustrés à la manière d’une bande dessinée, suivez les histoires de personnages sympathiques et colorés;

- Voyez comment faire sa part pour améliorer la ville;

- Cueillez des fines herbes gratuites;

- Écoutez les 5 balados animés par Caroline Marion en scannant le code QR sur un cellulaire;

- Testez ses connaissances avec le quiz jeunesse;

- Concours relève ton #défiDD – Prenez une photo de vous devant le panneau à « égoportrait » et participez au concours : une expérience DD d’une valeur de 500 $ à gagner !

Pour plus de détails sur ces activités, et pour consulter le document complet de la Stratégie de développement durable 2030 et ses annexes, visitez le sjsr.ca/durable.

Réaliser la transition

Initiée en 2020, la démarche « Apporte ta couleur pour une communauté durable » a fait appel à l’intelligence collective afin de concrétiser cette stratégie DD. Pilotée par l’Équipe DD, elle s’est nourrie de la participation du Comité sur l’environnement et le développement durable de la Ville, de l’ensemble de l’équipe municipale, ainsi que de la population et d’organisations composant la collectivité. Ce sont également plus de 300 jeunes des écoles johannaises qui ont répondu à l’appel de projets « SJSR 2030 de vos rêves. »

Dans une prochaine étape, la Ville poursuivra l’exercice à l’interne pour modifier ses pratiques en cohérence avec les orientations de la SDD et participera à sa mise en œuvre avec la collectivité. Des communautés d’action seront mises sur pied afin de poursuivre ce projet de société. Ces groupes, composés des membres de la collectivité (citoyens, organisations, Ville), veilleront notamment à élaborer des plans d’action et à réaliser des projets porteurs en partenariat.

« Je suis très heureux du chemin parcouru ensemble, afin de bâtir un projet de société plus durable pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez été plus de 4 000 citoyens d’horizons diversifiés à participer aux activités et à enrichir les échanges, dans le but de dessiner un milieu de vie qui vous ressemble et qui répond mieux aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux actuels. Le conseil municipal et l’équipe de la Ville remercient tous celles et ceux qui ont pris part à cette démarche rassembleuse! » a déclaré le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante.

« C’est avec un soutien fort de la collectivité que la Ville s’engage dans sa transition socioécologique. Plus que jamais, nous avons maintenant besoin de travailler de concert pour avoir un impact considérable. C’est la somme de toutes les bonnes pratiques qui fera la différence. Ensemble, donnons-nous une ville plus écologique et durable » a affirmé la conseillère et présidente du Comité sur l’environnement et le développement durable, Maryline Charbonneau.

Pour transmettre des questions ou des commentaires, pour partager des idées ou pour s’impliquer, on peut contacter l’équipe de la Division environnement et développement durable à : [email protected].