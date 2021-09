Des résultats positifs liés aux actions d’immigration et d’intégration en Montérégie

Depuis l’annonce, en août 2019, de son déploiement historique dans toutes les régions du Québec ainsi que de la bonification de ses services, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration est fier des retombées générées jusqu’à présent par les différentes initiatives locales permettant d’aider les personnes immigrantes de la région de la Montérégie à bien s’intégrer dans la collectivité.

La Direction régionale de la Montérégie peut compter sur une équipe de six conseillères et conseillers en immigration régionale et de dix agentes et agents d’aide à l’intégration. Ce personnel est à l’œuvre dans onze points de services situés dans les bureaux de Services Québec. Cette équipe offre un accompagnement personnalisé et de proximité aux entreprises et travaille en étroite collaboration avec les partenaires et les organismes communautaires. Elle offre également les services d’Accompagnement Québec aux personnes immigrantes qui s’établissent en Montérégie afin d’évaluer leurs besoins, de produire un plan d’action individualisé, de les diriger vers les services appropriés offerts dans la région et de faire un suivi des démarches effectuées.

La stratégie d’intervention territoriale du Ministère permet de positionner l’immigration comme l’une des solutions à privilégier pour pourvoir les besoins de main-d’œuvre dans les régions du Québec, fournir une relève entrepreneuriale et permettre la création d’entreprises.

Soutien aux collectivités

Durant l’année financière 2020-2021, le Ministère a investi en Montérégie près de 16,2 M$ auprès de différents acteurs du milieu, incluant des organismes communautaires, des MRC et des municipalités. Cette collaboration entre le Ministère et les partenaires a permis à plus d’une centaine d’actions locales positives et dynamiques de voir le jour dans la région. Ces actions ont contribué à faciliter l’intégration en français des personnes immigrantes et à favoriser leur établissement durable en Montérégie.

Services aux entreprises

Depuis le déploiement régional, ce sont plus de 200 employeurs de la région qui ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé offert par les conseillères et les conseillers en immigration régionale et en recrutement international du Ministère. Deux outils complémentaires d’aide au recrutement sont à leur disposition pour répondre à leurs besoins de main-d’œuvre : le Portail employeurs, un service gratuit offert directement aux entreprises, et les Journées Québec, dont les activités de recrutement à l’étranger s’effectuent en mode virtuel depuis octobre 2020.

De plus, les conseillères et les conseillers assurent l’encadrement des ententes pour la promotion et la mise en œuvre des activités favorisant la pleine participation et l’inclusion des personnes immigrantes dans la collectivité.

« Nous sommes fiers des résultats probants obtenus depuis deux ans dans la région de la Montérégie grâce aux partenariats réalisés avec les organismes locaux, les municipalités et les MRC. C’est grâce aux mesures prises par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et à son grand déploiement dans toutes les régions du Québec que le gouvernement du Québec réalise des actions afin de répondre de façon personnalisée aux besoins des personnes immigrantes dans leurs processus d’installation, d’intégration et de participation à la vie collective », indique Nicolas Martin, directeur régional p. i. de la Montérégie.

Le Ministère en Montérégie :

- 11 points de services;

- 6 conseillères et conseillers en immigration régionale et 10 agentes et agents d’aide à l’intégration;

- 23 partenaires et 34 ententes (au 31 mars 2021);

- 207 employeurs qui ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé du MIFI (au 31 mars 2021).