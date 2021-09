Dix collisions mortelles survenues sur le territoire pendant la période estivale

À l’occasion de la période estivale, les policiers de la Sûreté du Québec ont intensifié leurs interventions sur le réseau routier, notamment lors des longs congés des fêtes nationales, des vacances de la construction et du long congé de la fête du Travail. Malgré cela, la Sûreté déplore tout de même 68 collisions mortelles sur le territoire.

Les patrouilleurs, nombreux sur le réseau routier pour assurer la sécurité des usagers de la route, sont intervenus auprès de plusieurs conducteurs en infraction. Malgré les mesures de sensibilisation, les policiers ont signifié plusieurs constats d’infraction, dont plus de 46 000 liées à la vitesse excessive, qui demeure le comportement surreprésenté dans les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés. Outre l’excès de vitesse et la conduite imprudente, les principaux comportements visés étaient la distraction au volant et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Lors des contrôles routiers mis en place sur le territoire durant la période estivale, les policiers ont procédé à l’arrestation de 1 279 personnes pour capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou une combinaison des deux.

Voici les autres données disponibles pour la Montérégie:

- 10 collisions mortelles;

- 275 collisions avec blessés;

- 137 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux;

Constats signifiés :

- 4272 constats pour conduite à une vitesse supérieur;

-172 constats pour le non-port de la ceinture de sécurité;

- 131 constats pour l’utilisation du téléphone cellulaire;

- 4576 constats pour des infractions variées;

- 25 constats pour alcoolémie zéro;

Total de 9176 constats d’infraction