TELUS investit 4 millions de dollars en Montérégie

TELUS étend son réseau 5G de prochaine génération à plus de 40 communautés additionnelles de la Montérégie, dans le cadre d’un investissement de 4 millions de dollars dans la région cette année pour stimuler l’économie pendant et après la pandémie de COVID-19.

Les communautés ciblées incluent Beauharnois, Châteauguay, Contrecoeur, Longueuil, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu. Les résidents et les entreprises de la région ont maintenant accès au réseau 5G ultrarapide de TELUS, qui contribuera à l’amélioration des secteurs de la santé et de l’éducation pour les habitants de la région, en plus de favoriser l’entrepreneuriat et la productivité.

« Ces investissements importants dans notre réseau de calibre mondial, qui visent à accroître rapidement notre empreinte 5G, nous permettent de connecter les habitants de la Montérégie aux gens, aux ressources et aux renseignements dont ils ont besoin dans ce contexte de pandémie mondiale, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Maintenant, plus que jamais, TELUS est déterminée à s’assurer que les Canadiens demeurent connectés, productifs et en santé. En effet, l’expansion de notre technologie 5G de prochaine génération élimine les obstacles temporels et géographiques et permet à chacun de vivre et de travailler où bon lui semble, sans compromettre sa productivité ou ses perspectives économiques. Alors que nous envisageons avec optimisme une période de reprise économique et sociale, notre réseau de pointe continuera de stimuler l’innovation qui favorise la diversité et la concurrence au sein du secteur privé canadien, et améliore l’équité économique dans le monde numérique. Nous pourrons ainsi relever plus facilement les principaux défis touchant la santé, l’éducation et l’environnement au profit de tous les Canadiens. »

En faisant appel à plusieurs fournisseurs, tels que Samsung, Ericsson et Nokia, TELUS continuera d’étendre son réseau 5G aux citoyens de 615 communautés à travers le pays, dont 157 au Québec, et devrait couvrir plus de 70 % de la population du Canada d’ici la fin de l’année.

Le réseau 5G

Au-delà des vitesses fulgurantes, la 5G représente une avancée prodigieuse sur le plan des capacités par rapport aux réseaux 4G en place : capacité accrue, très faible latence, découpage en tranches du réseau, informatique en périphérie, etc. Ces avancées jettent les bases de nouvelles façons de faire en santé et en éducation en améliorant l’accès à tous, peu importe où ils vivent et travaillent.

L’évolution du réseau 5G nous permettra également de connecter plus de 30 milliards d’appareils, d’utiliser des drones bardés de capteurs pour améliorer la gestion des cultures et de rendre les véhicules autonomes plus intelligents et sécuritaires – et ce n’est que le début. Selon certaines estimations, la technologie 5G créera 250 000 emplois[3] et rapportera 150 milliards de dollars à l’économie canadienne au cours des 20 prochaines années,[4] autant d’éléments essentiels à la relance financière du Canada.

Investissements majeurs

Depuis 2000, TELUS a investi près de 240 milliards de dollars dans son infrastructure réseau, ses activités opérationnelles et ses licences de spectre au Canada, y compris 30 milliards de dollars dans les technologies et les activités d’exploitation au Québec, et prévoit ajouter 9 milliards de dollars dans la province d’ici 2024.