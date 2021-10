Des mesures financières jamais vues et plusieurs postes permanents au CISSS de la Montérégie-Est

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est affirme se réjouir des mesures qui permettront à ses infirmières, ses infirmières auxiliaires et ses inhalothérapeutes d’obtenir des mesures financières particulières.

Le CISSS invite également les personnes qualifiées à postuler dès maintenant pour obtenir un poste permanent.

« Nous sommes heureux que notre personnel puisse bénéficier de ces nouvelles mesures. Cela représente aussi de beaux leviers nous permettant d’accueillir de plus en plus de nouvelles ressources et ainsi améliorer les conditions d’exercice. Ces nouvelles ressources seront accueillies avec un programme d’intégration spécifique. »

- Vicky Lavoie, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques