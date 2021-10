Les paramédics de retour à l’urgence de l’Hôpital du Haut-Richelieu

De nouveaux visages ont joint les équipes de l’urgence de l’Hôpital du Haut-Richelieu en début de semaine. Une quinzaine de techniciens ambulanciers paramédics (TAP) d’Ambulances Demers sont déployés afin de venir aider les équipes, notamment les infirmières, dans la prestation de soins aux patients. Rappelons qu’ils étaient venus prêter main-forte à l’automne et à l’hiver dernier.

Leur intégration a commencé avec une formation. Ils assureront en alternance, au cours des prochaines semaines, une présence sur les trois quarts de travail.

Dans un contexte d’enjeu de main-d’œuvre, ces renforts sont bienvenus et grandement appréciés du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSSMC). Ils contribuent à réduire la pression sur les équipes notamment grâce à la réorganisation des soins qui, combinée à d’autres mesures, permet d’éviter le temps supplémentaire obligatoire (TSO).

Le rôle des paramédics dans ces milieux de soins critiques consiste à accomplir différentes tâches pouvant dégager le travail des infirmières et soutenir les équipes au quotidien : prendre les paramètres fondamentaux chez un usager (tension artérielle, température et saturation); effectuer les soins de base (mobilisation, toilette, aide à l’alimentation); procéder au massage cardiaque; travailler dans les aires de civières, ambulatoires et la salle de réanimation, etc.

Pour Richard Deschamps, président-directeur général du CISSSMC, cette initiative est porteuse pour le futur. « Les paramédics apportent à notre réseau une aide précieuse et de qualité par leurs connaissances et leur expertise clinique. Ils sont des partenaires solidaires et engagés. Dans notre lutte contre la COVID-19, ils ont su démontrer que leur intégration dans nos activités de soins était bénéfique ».