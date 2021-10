Assermentation de Stéphane Bélanger au poste de directeur du Service de police

Dans le cadre d’une cérémonie protocolaire se déroulant à l’hôtel de ville, M. Stéphane Bélanger a été assermenté au poste de directeur du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il succède à M. André Fortier qui prendra sa retraite le 7 novembre.

L’évènement s’est déroulé en présence du maire sortant de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, de la direction générale de la Ville, Stéphane Beaudin et Daniel Dubois, ainsi que de l’état-major du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu.

À cette occasion, les attributs officiels de la fonction ont été remis à Stéphane Bélanger. Il devient ainsi le quatrième directeur du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis le regroupement municipal de 2001.

Stéphane Bélanger compte 32 ans d’expérience au sein des forces de l’ordre. Il a fait carrière au Service de police de Montréal, où il a été notamment responsable de la centrale 911, des patrouilles spécialisées, de la sécurité routière et de la circulation ainsi que de la direction des opérations. Le 7 juillet 2021, il a pris sa retraite du SPVM, après avoir occupé différentes fonctions et grades jusqu’à celui d’assistant directeur.

Fort de ses compétences de gestionnaire, jumelées à son énergie à vouloir relever de nouveaux défis, Stéphane Bélanger mettra ses précieuses qualités au service de la population johannaise. Des enjeux tels que le rehaussement du niveau de service pour une ville de 100 000 habitants et le Livre vert sur le financement de la police sont au cœur de ses nouvelles priorités.

« Je suis très heureux de prendre en charge un service de police qui a une excellente réputation et qui très fonctionnel. Je tiens à souligner la rigueur et le professionnaliste des membres du comité d’embauche. Je vous remercie de votre confiance. Merci également à tous pour votre accueil. J’ai très hâte de collaborer avec vous et contribuer à faire de Saint-Jean-sur-Richelieu une ville sécuritaire où il fait bon vivre », souligne le Stéphane Bélanger.

« Je suis très heureux d’accueillir M. Bélanger. Pour avoir fait partie du processus de sélection, je peux vous assurer qu’il s’agit d’un candidat d’exception. J’ai la grande conviction qu’il fera de l’excellent travail pour les citoyens et qu’il sera un gestionnaire apprécié des policiers. Je lui souhaite la meilleure des chances et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu! », de conclure André Fortier.