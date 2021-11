Rendez-vous pour une 3e dose disponibles dès aujourd'hui pour les 80 ans et plus

La direction de santé publique de la Montérégie invite les personnes âgées de 70 ans et plus et les gens de tous les âges qui ont reçu deux doses du vaccin d’AstraZeneca ou Covishield à prendre rendez-vous pour recevoir une dose de rappel.

Cette 3e dose de vaccin est offerte à ces clientèles afin qu’elles demeurent adéquatement protégées contre la COVID. La réponse immunitaire tend à diminuer avec l'âge. L’efficacité vaccinale est moins grande chez les gens qui ont reçu deux doses de vaccin à vecteur viral (Covishield ou AstraZeneca) comparativement à ceux qui ont reçu deux doses de vaccins à ARN messager (Pfizer, Moderna) ou une vaccination mixte (un vaccin Pfizer ou Moderna + un vaccin Covishield ou AstraZeneca).

Pour recevoir une troisième dose, il faut avoir reçu sa deuxième dose de vaccin il y a six mois ou plus. Le moyen le plus simple et rapide de prendre rendez-vous, c’est sur le site de Clic santé à cette adresse: Québec.ca/vaccinCOVID. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir du soutien.

Les rendez-vous seront offerts selon la séquence suivante :

- À compter du 16 novembre : personnes de 80 ans et +;

- À compter du 18 novembre : personnes de 75 ans et +;

- À compter du 23 novembre : personnes de 70 ans et +;

- À compter du 25 novembre : gens qui ont reçu 2 doses d’AstraZeneca ou de Covishield;

Pour plus d’information sur la COVID en Montérégie, on peut consulter le portail https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19. La santé publique publie chaque semaine des informations ainsi que des données sur la pandémie sur sa page Facebook à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/DSPMonteregie/.