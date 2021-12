Quels sont les 10 modèles de véhicules les plus volés au Canada?

En cette fin d’année 2021, l’organisme Équité Association a publié le palmarès des dix voitures qui intéressent le plus les voleurs. Est-ce que la vôtre se retrouve dans celles qui sont le plus prisées au Canada?

Sans plus attendre, voici le top 10 des voitures qui disparaissent le plus souvent des stationnement privés ou publics du pays:

Ford des séries F150-F250-F350 ET F450 - 2018; Honda série CR-V-2018; Chevrolet- GMC Silverado, Sierra series 1500-2500 OU 3500 - 2005; Dodge Ram strikes 1500-2500 ou 3500 - 2019; Lexus series RX350-RX450 - 2017; Honda Civic (series) - 2019; Toyota Highlander (series) - 2019; Chrysler Dodge Town & Country - Grand Caravan - Caravan - Voyager - 2017; Toyota Corolla (series) - 2017; Honda Accord (series) - 2017;

Au Québec, les VUS comme le Honda CRV, les Lexus RX350 OU RX450 ou le Toyota Highlander sont les véhicules les plus volés en région selon les données publiées par l’organisme. Tout juste derrière, on retrouve les berlines comme la Honda Civic ou la Honda Accord. En troisième place, on peut nommer les camionnettes de type pick up comme les Ford F150 et compagnie ou les autres marques connues. Enfin les fourgonnettes Sony les voitures les moins recherchées par les voleurs dans la province.

Équité Association a été créée par l’industrie de l’assurance pour intégrer les activités d’analyse de données entre assureurs et les services d’enquête dans une initiative centralisée de lutte contre la fraude à l’assurance.

Équité est une société indépendante à but non lucratif du 21e siècle qui vise à étendre la portée et l’impact des deux équipes fondatrices en augmentant les capacités en matière de données, de technologies et d’enquêtes, afin de servir de point central pour la lutte contre le crime d’assurance ciblant tous les assureurs au Canada.