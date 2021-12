Un forum municipal sur l’habitation à l’échelle du Québec sera tenu en février 2022

Réunis vendredi dernier à Montréal, les membres du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) se sont mobilisés fortement sur le dossier de l’habitation, en annonçant la tenue d’un forum municipal à l’échelle de tout le Québec, en février 2022.



« L’habitation, ce n’est plus seulement un enjeu urbain. C’est un enjeu qui touche toutes les régions. Avoir un logis, ce n’est pas un privilège, c’est un droit. Ce n’est pas normal de combler au compte-goutte les besoins urgents de nos populations. Il faut faire les choses autrement, être innovant, avant-gardiste et agile. L’habitation génère des impacts sociaux, mais aussi des impacts économiques importants pour une communauté. Aujourd’hui, le milieu municipal est uni plus que jamais sur cet enjeu », a déclaré le président de l’UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.



Pour l’Union, les municipalités sont les mieux placées pour identifier les besoins sur le terrain et cibler des solutions concrètes et efficaces à mettre en place. D’ailleurs, plusieurs élues et élus municipaux, dont la mairesse de Montréal et présidente du Caucus des grandes villes de l’UMQ, madame Valérie Plante, la mairesse de Longueuil, madame Catherine Fournier, et le maire de Laval, monsieur Stéphane Boyer, ont proposé des actions structurantes sur l’habitation lors de la dernière campagne électorale municipale. Le forum de février prochain sera une autre étape importante de cette mobilisation, puisqu’il permettra de réunir toutes les régions pour identifier des mesures musclées en matière de financement de programmes et de nouveaux pouvoirs pour les municipalités. Les détails de l'événement seront dévoilés par l’UMQ dans les semaines à venir.



Toujours sur ce dossier, un comité politique, piloté par le deuxième vice-président de l’UMQ et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, et réunissant des élues et élus de partout au Québec, tiendra une rencontre rapidement pour identifier notamment les priorités municipales dans le cadre du prochain budget du Québec, qui sera le dernier déposé par le gouvernement actuel avant les élections d’octobre prochain.



Rappelons que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a adopté le 9 décembre une déclaration qui propose au gouvernement du Québec des mesures pour assurer l’abordabilité du logement dans des milieux de vie complets.