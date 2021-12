10 choses à faire pour limiter la propagation de la COVID-19 durant les fêtes

La province a enregistré un nouveau record ce lundi de 4571 nouvelles infections en 24 heures. Devant la montée exponentielle des cas, voici 10 recommandations afin de limiter la transmission de la COVID-19 lors de vos rassemblements du temps des fêtes.

Rester chez soi si des symptômes sont perceptibles;

Bien que des gens demeurent asymptomatiques, le meilleur moyen d’éviter de propager la COVID-19 est de rester isolé lorsque des symptômes se déclarent. Il est recommandé d’aller passer le plus rapidement possible un test de dépistage PCR.

Passer un autotest rapide avant de se réunir;

En cas de doute ou pour tout simplement éviter de prendre des chances, le test rapide peut être une bonne option, selon les experts. Le résultat du test n’est toutefois plus valable le lendemain. Il faut également éviter de le faire à l’extérieur.

Limiter le nombre de rassemblements et le nombre d’invités;

Québec recommande un maximum de 10 personnes à l’intérieur pour le temps des fêtes. Or, le nombre de rassemblements est aussi à prendre en compte. Plus il y aura de contact, plus le virus se propagera.

Assurer la ventilation des lieux;

La COVID-19 peut rester en suspension dans l’air en raison des aérosols provoqués lorsqu’une personne parle. Ouvrir une porte ou une fenêtre quelques minutes par heure peut contribuer à réduire les risques de propagation, de même que partir la hotte de la cuisine. Pour les purificateurs d’air, ceux-ci doivent être munis d’un filtre à haute efficacité contre les particules (HEPA).

Maintenir la distanciation physique;

Il est important de privilégier une pièce spacieuse afin d’éviter d’être collé sur les autres, surtout des personnes plus vulnérables à la COVID-19. Limitez également les rapprochements comme les accolades.

Encourager le port du masque;

Le masque est une autre mesure efficace contre la transmission du virus. Les masques médicaux ou N95 peuvent bloquer jusqu'à 95% des particules virales. Les couvre-visages sont quant à eux deux fois moins efficaces. Ces derniers doivent avoir plusieurs couches de tissu pour être optimaux.

Laver les mains régulièrement;

Même si le lavage des mains avec de l’eau et du savon reste la méthode la plus efficace, une bouteille de désinfectant n’est jamais de trop à l’entrée ou sur la table lors du repas. N’hésitez pas à le demander à vos invités.

Privilégier des rassemblements avec le plus de personnes vaccinées;

Le vaccin permet de diminuer jusqu’à 32 fois les risques d’hospitalisation chez les personnes âgées de 12 à 59 ans et jusqu’à 16 fois pour les 60 ans et plus. Il réduit également la charge virale chez une personne infectée. Une troisième dose, pour les personnes qui peuvent se la procurer maintenant, est aussi fortement recommandée.

Opter pour des rassemblements à l’extérieur;

Bien que manger la dinde dehors est moins d’usage, il reste possible de voir ses proches à l’extérieur durant le temps des fêtes. La propagation du virus y est réduite de près de 19 fois selon une étude réalisée au Japon.

Combiner les mesures sanitaires

Chacune des recommandations est efficace dans une certaine limite. C’est toutefois quand elles sont combinées que les risques de transmission sont considérablement diminués.

Pour plus d’informations sur les comportements à adopter durant les rassemblements du temps des fêtes, consultez le guide du collectif COVID-Stop.