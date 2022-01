Optez pour une carrière stimulante en traitement de l'eau

En ce début d'année, pourquoi ne pas vous offrir le meilleur des cadeaux qui soit: une carrière stimulante et dynamique? Comment? En s’inscrivant au programme Conduite de procédés de traitement de l’eau offert au Centre de formation professionnelle Paul-Gérin Lajoie de Vaudreuil-Dorion.

La prochaine cohorte de ce programme unique au Québec a démarré dans les derniers jours, mais il reste encore des places pour les intéressés. Les étudiants inscris ont accès à une salle de classe pour le moins inusitée: la seule-usine-école au Canada. Une belle façon d’apprendre dans son futur environnement de travail.

Le programme d'études professionnelles Conduite de procédés de traitement de l'eau vise à former des opératrices et des opérateurs d'installations de traitement de l'eau. Dans leurs fonctions, elles et ils s'assurent du bon fonctionnement des procédés de traitement de l'eau potable, des eaux usées et de fabrication. Les diplômés de ce programme d'études peuvent travailler aux installations des municipalités et des industries. Ils opèrent les procédés de traitement de l'eau potable ou des eaux usées et peuvent cumuler les deux fonctions.



Le programme est d’une durée totale de1 800 heures et le taux de placement au terme de celui-ci est excellent et oscille autour de 100%. Pour en apprendre plus sur les critères d’admission et le contenu du programme, on peut visiter ce site.