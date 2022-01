Passionné de mécanique ? Faites-en une carrière!

Si vous êtes de ceux qui sont très à l’aise dans un garage de mécanique avec des outils dans les mains, le programme Mécanique de véhicules lourds routiers offerts au Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie de Vaudreuil-Dorion est pour vous.

Une prochaine cohorte démarre le 17 janvier. D’une durée de 1 800 heures, ce cursus scolaire n’est pas comme les autres. Les élèves auront pour salle de classe un atelier et pour manuels des composants mécaniques et électriques, des systèmes conventionnels et ordinés de véhicules lourds routiers.

Au terme de ce programme d’études, les diplômés pourront effectuer les professions suivantes: Mécanicien et réparateur de véhicules automobiles, de camions et d’autobus, Entrepreneurs, contremaître en mécanique et mécaniciens d’équipements lourds.



Envie de vous laisser tenter par ce nouveau domaine? Si c’est le cas, on peut obtenir tous les renseignements relatifs aux critères d’admission et au contenu du programme via ce lien.