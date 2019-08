Une expérience immersive pour entrepreneurs ambitieux

Crinqués avec Les Ingérables en tournée est un concept immersif et innovant pour propulser les entrepreneurs ambitieux au prochain niveau de leur évolution personnelle ET professionnelle. Le 6 septembre prochain, à l'occasion d'une journée intensive d'apprentissages et d'acitvités de ressourcement, 30 entrepreneurs crinqués seront amenés à se découvrir, se développer et se dépasser pour mieux entreprendre.

Une marque qui vous invite à tout sauf la zombitude. Un autobus, trois destinations, trois activités thématiques et trois experts pour une progression rapide et des transformations spectaculaires.Cette aventure sera un avant-goût de ce que proposera Les Ingérables pour l'année à venir, la tournée est aussi une excellente manière de lancer officiellement la marque et de présenter son offre en primeur aux participants et collaborateurs.

Les Ingérables, c'est la marque des ambitieux qui osent entreprendre. Une marque entrepreneuriale avec laquelle on apprend à se donner un rythme de progression et un cadre soutenant pour mieux s'accomplir, s’épanouir, se démarquer et prospérer au quotidien. Une marque qui, par la création d’événements challengeants et de contenus enrichissants, vous pousse à entreprendre, à mieux vous connaître et à vous développer au-delà de ce que vous connaissez déjà.

Pour infos: Sabrina Daoust, PDG, 514-513-8198.