La CCIVR lance l'année 2019-2020 en grand

C’est jeudi dernier, le 12 septembre, que la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) a tenu sa Soirée de lancement, sous le thème Nous sommes le futur, en collaboration avec Accès Location + et le Groupe Lepelco, au Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine à Otterburn Park.

La Soirée, qui a été un réel succès, a débuté sous un soleil éblouissant alors que plus de 100 personnes ont eu le plaisir à de retrouver et d’échanger, ainsi que de rencontrer le nouveau président, élu en juin dernier, monsieur Marc St-Pierre.

Monsieur St-Pierre et Julie La Rochelle, directrice générale, se sont adressés au public en présentant les membres du conseil d’administration, ainsi que l’équipe permanente de l’organisme. C’est avec beaucoup de fierté que madame La Rochelle a présenté les priorités stratégiques découlant du plan 2019-2022 mis en place en juin dernier : proposer des rencontres d’affaires stimulantes, offrir de l’aide et des outils aux entreprises et aux organismes, initier de la concertation entre les partenaires socioéconomiques et politiques, faire des interventions concrètes au cœur des enjeux entrepreneuriaux et maintenir une saine gestion et une saine gouvernance. S’en est ensuite suivi l’annonce des partenaires annuels de la CCIVR, soutenue par un discours inspirant de madame Caroline Harrison, au nom du Groupe Lepelco et d’Accès Location +, grands partenaires annuels de la Chambre.

Campagne d’achat local

Après avoir présenté les outils de communication de la CCIVR, Gabrielle Neveu-Duhaime, coordonnatrice aux communications, a mentionné que l’équipe développait actuellement une nouvelle plateforme web, outil principal d’une future campagne d’achat local visant à sensibiliser la population à l’importance de soutenir les entreprises de la Vallée-du-Richelieu et à les faire connaître. Madame Neveu-Duhaime a également dévoilé le logo de cette campagne nommée Choisir local, c’est gagnant! et ajouté que la plateforme web serait lancée au début de 2020.

Fonds de rayonnement

Marc St-Pierre, président, a ensuite brièvement présenté un autre projet qui prendra son envol en 2020. Il s’agira d’un Fonds de rayonnement qui vise à appuyer financièrement les entreprises membres de la CCIVR dans leurs projets de croissance, sous la forme d’un prêt d’honneur à l’entrepreneur. Il s’adressera à des entreprises ayant déjà fait leurs preuves sur le marché, pour ainsi leur permettre de gagner en efficacité, se solidifier et générer des retombées économiques pour la région, tout en respectant l’environnement et la société.

Bonification de l’offre de services aux membres

Kim Benny, coordonnatrice au développement et services aux membres, est, quant à elle, venue parler des nouveautés pour les membres et des différentes stratégies pour agrandir le réseau d’affaires de ceux-ci. Afin de mieux soutenir et informer ses nouveaux membres, la Chambre met en place la Brigade CCIVR, qui s’apparente à un programme de parrainage, et une rencontre bimestrielle visant à accueillir, rencontrer et informer les nouveaux membres. Aussi, plusieurs séries de formations seront offertes, en collaboration avec différents organismes et avec la participation financière d’Emploi-Québec.

Enfin, Madame Benny présente une nouveauté réservée aux membres : Rencontre avec un expert permettra à un petit groupe d’échanger avec un expert sur un sujet spécifique.

Activités 2019-2020

Le dévoilement des activités, fait par Marie-Claude Lizée, coordonnatrice aux événements, a suscité beaucoup de réactions de la part des convives, qui étaient très enthousiastes de constater les nombreuses activités variées, dont quelques nouveautés.

En effet, la CCIVR propose cette année plus d’une vingtaine d’activités, pour tous les goûts, besoins et types d’entreprises. En plus des Grandes soirées, des 5 à 7 Desjardins et des activités de réseautage interchambres, des conférences sont présentées, avec les conférencières Isabelle Huot et Sophie Brochu, ainsi que deux panels : un portant sur l’écoresponsabilité en entreprise et le second sur le commerce de détail.

Organisé une fois tous les trois ans, le Gala Grand Richelois aura lieu cette année, le 21 novembre prochain. Madame Lizée a invité, à nouveau, tous les membres à déposer leur candidature, puisque la date limite du 1er octobre approche rapidement. Elle a ensuite parlé d’autres événements, dont le programme Un emploi en sol québécois, une fête foraine finançant la Bourse des étoiles et la 6e édition du Salon Week-end Santé.

Pour plus d’information sur la programmation 2019-2020 de la CCIVR, consultez le www.ccivr.com.