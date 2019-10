Soleno a un nouveau vice-président des ventes

Alain Poirier, président de Soleno, est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Jean-François Baril au poste de vice-président des ventes.

« Nous avons procédé à des changements organisationnels au sein du département des ventes de Soleno », explique Alain Poirier. Jean-François Baril soutenu par David Hamel, vice-président, alliances stratégiques, sera responsable de développer le département des ventes au sein de l’entreprise.

Diplômé de l’Université du Québec à Trois-Rivières où il a obtenu un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation marketing international, Jean-François Baril cumule plus de 20 ans d’expérience professionnelle en vente et marketing. Possédant une excellente connaissance de l’industrie de la construction, il a débuté sa carrière comme conseiller aux développements des affaires pour l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ). Il a par la suite occupé successivement les fonctions de directeur adjoint des ventes chez Demix Agrégats, de directeur des ventes chez Demix Béton, de directeur

régional du Québec chez Les Industries Atlantique Ltée, AIL et vice-président des ventes chez Groupe Brunet, matériaux de construction.

L’expertise de monsieur Baril permettra à l’entreprise de poursuivre son développement dans l’ensemble de ses marchés et secteurs d’activités. « La direction de Soleno est convaincue que monsieur Baril sera un atout important pour le succès de l’entreprise. Il contribuera à la progression de Soleno avec son dynamisme, ses qualités relationnelles, sa rigueur et surtout son haut niveau de professionnalisme. Je suis très fier qu’il se joigne à notre équipe ! », affirme Alain Poirier, président de Soleno.