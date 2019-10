Lancement du concours LADN Montérégie, un vecteur d'encouragement pour les entrepreneurs de la région

La Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie en collaboration avec ses partenaires et ses ambassadeurs a procédé récemment au lancement de l’édition 2020 du concours « LADN Montérégie ».

Ce concours vise à stimuler l’entrepreneuriat par la reconnaissance du leadership, de l’audace, de la détermination et de l’esprit novateur d’entrepreneurs de la Montérégie, qui constitue la fibre essentielle à la vitalité économique de la région. Il s’agit d’une occasion de reconnaître et de faire rayonner « LADN » des entrepreneurs d’ici détenant des entreprises de moins de trois ans d’existence.

Soutien et encadrement

Dans le cadre de ce concours, sept récipiendaires se partageront 14 500 $ en bourse, soit une bourse de 500 $, une bourse de 1 000 $, quatre bourses de 2 000 $, ainsi qu’une bourse de 5 000 $ pour le gagnant du grand prix « LADN ».

Axé sur le savoir-être de l’entrepreneur, le concours offre plusieurs prix, notamment du coaching, du mentorat et de la formation afin de soutenir l’entrepreneur dans la croissance de son entreprise. « Cet encadrement m’a permis d’affronter ma réalité entrepreneuriale de front et en tirer un maximum de bénéfices », a déclaré Janick Martin, lauréate du prix « Leadership » et du grand prix « LADN », édition 2019.

Les entrepreneurs propriétaires d’entreprises de moins de trois ans d’existence, ainsi que les entrepreneurs en place comme relève d’une entreprise depuis trois ans et moins, situés en Montérégie, peuvent déposer leur candidature d’ici le 8 décembre en complétant le formulaire en ligne (section "concours").

Le dévoilement des finalistes aura lieu le 22 janvier 2020. L’événement « LADN Montérégie », édition 2020, qui couronnera les lauréats, aura lieu le 25 mars 2020.

Lors de ce rassemblement prévu le 25 mars prochain, des conférences, des ateliers, des témoignages et du coaching express seront offerts dans une programmation distinctive composée d’invités.

Pour découvrir tous les prix et les nombreux avantages de participer à ce concours, consulter le site.